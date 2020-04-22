Місто виділило кошти на будівництво Міського торгового ринку

Багатофункціональний комплекс «Міський торговельний ринок» планується побудувати по пр. Льва Ландау, 182.
На сесії Харківської міської ради сьогодні, 22 квітня, були виділені кошти у розмірі 7 млн грн на проєктування та початок будівництва ринку.
Як повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, багатофункціональний торговий комплекс включатиме не тільки сучасні торгові місця, а й складські приміщення, а також паркування для відвідувачів і працівників.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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