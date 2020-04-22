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22.04.2020  11:46   

Місто виділило кошти на будівництво Міського торгового ринку

Багатофункціональний комплекс «Міський торговельний ринок» планується побудувати по пр. Льва Ландау, 182.


://city.kharkov.ua

На сесії Харківської міської ради сьогодні, 22 квітня, були виділені кошти у розмірі 7 млн грн  на проєктування та початок будівництва ринку.

Як повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, багатофункціональний торговий комплекс включатиме не тільки сучасні торгові місця, а й складські приміщення, а також паркування для відвідувачів і працівників.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ынок, харьков, торговый, ряды, парковка
 
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