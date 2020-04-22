22.04.2020 11:46

Місто виділило кошти на будівництво Міського торгового ринку

Багатофункціональний комплекс «Міський торговельний ринок» планується побудувати по пр. Льва Ландау, 182.



://city.kharkov.ua

На сесії Харківської міської ради сьогодні, 22 квітня, були виділені кошти у розмірі 7 млн грн на проєктування та початок будівництва ринку.



Як повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, багатофункціональний торговий комплекс включатиме не тільки сучасні торгові місця, а й складські приміщення, а також паркування для відвідувачів і працівників.