31.03.2020 15:51

У податковій службі презентували відео, які допомагають заповнювати декларації

Державна податкова служба України випустила три відеоурока про те, як оформити запит на отримання відомостей з Державного реєстра фізичних осіб та заповнити декларації.



://city.kharkov.ua

Зокрема, як оформити запит на отримання відомостей з Державного реєстра фізичних осіб про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, можна за посиланням. Зазначається, що довідка потрібна у тому числі і для заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Дізнатися про те, як заповнити декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб, можна, перейшовши за таким посиланням.



Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», можна подивитися тут.