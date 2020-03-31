У податковій службі презентували відео, які допомагають заповнювати декларації

Державна податкова служба України випустила три відеоурока про те, як оформити запит на отримання відомостей з Державного реєстра фізичних осіб та заповнити декларації.
Зокрема, як оформити запит на отримання відомостей з Державного реєстра фізичних осіб про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, можна за посиланням. Зазначається, що довідка потрібна у тому числі і для заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Дізнатися про те, як заповнити декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб, можна, перейшовши за таким посиланням.
Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», можна подивитися тут.
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