10.02.2020 12:25

Понедельник на валютном рынке: чего ждать от доллара

Как заметили все участники рынка — котировки на межбанке уже снизили темпы своего падения.



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С одной стороны — благодаря НБУ (он активно выкупал доллар в середине прошлой недели, чем сдерживал проседание курса), с другой — за счет постепенного роста спроса на валюту со стороны импортеров (они начали активно оплачивать валютные контракты с целью закрыть свои расчеты подешевле).

Опытные игроки понимают, что межбанк щупает «дно» по курсу и хотят в зависимости от своих интересов -либо скупиться на самых низких котировках, либо — придержать валюту и дождаться разворота рынка.

В любом случае — противостояние курсовых интересов крупных игроков сегодня будет одним из трех основных факторов, влияющих на тренд на торгах.

Вторым фактором будет завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ. Борьба за доходность между потенциальными покупателями и Минфином продолжается и мы не уверены, что чиновникам в этот раз удастся серьезно ее понизить. Размещать будут облигаций на 6,5 млрд гривен и на $200 млн. С учетом предстоящих погашений на этой неделе облигаций предыдущих выпусков — «Минфин» не прогнозирует большого чистого притока ресурсов в бюджет, но за счет активизации нерезидентов перед аукционом и в период расчетов по нему — курсовые колебания несколько усилятся. Та часть иностранцев, кто решит увеличить свои вложения в ОВГЗ — в эти понедельник-среду будут активны на рынке, что потенциально сработает в пользу гривны, хотя и не в столь значительных масштабах, как бывало ранее.

Третьим фактором уже традиционно будет НБУ с его интервенциями по покупке/продаже доллара на межбанке. Его ценники останутся основным маркером по курсу на сегодня.

По нашим данным в понедельник несколько крупных импортеров будут выходить на торги с покупкой валюты (они опасаются ее потенциального роста и предпочитают не тянуть с закрытием своих контрактов) и это не даст Нацбанку уж очень активно пополнить свои резервы, но в то же время и нерезиденты присматриваются к завтрашнему аукциону и часть из них начнет продавать валюту уже сейчас, чтобы сконцентрировать на завтра-послезавтра необходимые объемы гривны.

Спекулянты будут сегодня работать в формате «в две стороны», а наличный рынок останется заложником поведения курса на межбанке и продолжит в основном работать «с оборота».

По прогнозам «Минфина» 10 февраля объемы операций на торгах составят до $ 190-250 млн при заключении до 480-660 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,40-24,65 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,30-24,46 и продажа 24,54-24,75 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,40-24,50 гривен и продажа 24,52-24,60 гривен.