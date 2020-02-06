06.02.2020 11:30

Бюджет Харькова и области выросли за счет налогов

Поступления в местные бюджеты Харьковщины выросли на 71,3 миллиона гривен



// ГНС

В течение января 2020 года местные бюджеты пополнились на 1,4 млрд грн, что на 5,6% или на 71,3 млн грн больше прошлогоднего показателя.



При этом, основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц. За январь в бюджеты местных общин поступило 75,4 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года обеспечен прирост поступлений на 8,4% или на 58,4 млн гривен.



Кроме того, в местные бюджеты с начала года поступило:

– единого налога – 355,6 млн грн (+44,7 млн грн),

– земельного налога и арендной платы – 136,2 млн грн (+21,5 млн грн),

– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 51,1 млн грн. (+4,0 млн грн),

– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 30,0 млн грн (+6,4 млн грн).