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06.02.2020  11:30   

Бюджет Харькова и области выросли за счет налогов

Поступления в местные бюджеты Харьковщины выросли на 71,3 миллиона гривен


// ГНС

В течение января 2020 года местные бюджеты пополнились на 1,4 млрд грн, что на 5,6% или на 71,3 млн грн больше прошлогоднего показателя.

При этом, основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц. За январь в бюджеты местных общин поступило 75,4 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года обеспечен прирост поступлений на 8,4% или на 58,4 млн гривен.

Кроме того, в местные бюджеты с начала года поступило:
– единого налога – 355,6 млн грн (+44,7 млн грн),
– земельного налога и арендной платы – 136,2 млн грн (+21,5 млн грн),
– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 51,1 млн грн. (+4,0 млн грн),
– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 30,0 млн грн (+6,4 млн грн).

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  налоги, бюджет, харьков
 
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