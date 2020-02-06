Бюджет Харькова и области выросли за счет налогов

Поступления в местные бюджеты Харьковщины выросли на 71,3 миллиона гривен
В течение января 2020 года местные бюджеты пополнились на 1,4 млрд грн, что на 5,6% или на 71,3 млн грн больше прошлогоднего показателя.
При этом, основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц. За январь в бюджеты местных общин поступило 75,4 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года обеспечен прирост поступлений на 8,4% или на 58,4 млн гривен.
Кроме того, в местные бюджеты с начала года поступило:
– единого налога – 355,6 млн грн (+44,7 млн грн),
– земельного налога и арендной платы – 136,2 млн грн (+21,5 млн грн),
– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 51,1 млн грн. (+4,0 млн грн),
– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 30,0 млн грн (+6,4 млн грн).
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажность:
давление:
ветер: