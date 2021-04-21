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21.04.2021  16:55   

Безымянной улице дали наименование

Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название «Проспект Машиностроителей».

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского городского совета с целью присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, у которого не было названия.
 
Проспект находится на участке от пересечения ул. Пискуновской с ул. Рождественской до пересечения ул. Чеботарской с пер. Пискуновским.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  безымянная улица, сессия горсовета, проспект машиностроителей, харьков
 
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