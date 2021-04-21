21.04.2021 16:55

Безымянной улице дали наименование

Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название «Проспект Машиностроителей».

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского городского совета с целью присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, у которого не было названия.

Проспект находится на участке от пересечения ул. Пискуновской с ул. Рождественской до пересечения ул. Чеботарской с пер. Пискуновским.