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23.03.2021  13:26   

Игорь Терехов: В харьковском метро должен быть идеальный порядок! (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил навести порядок на станциях метрополитена и его переходах.


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Такое поручение он дал руководству коммунальных предприятий «Харьковский метрополитен» и «Подземный город» сегодня, 23 марта, на рабочем совещании в мэрии. Он отметил, что вчера лично проехал несколько станций метро, чтобы проверить работу предприятия, и результаты проверки его не удовлетворили.

«Меня категорически не устраивает то, что сегодня происходит в метрополитене. Если вагоны находятся в более-менее нормальном состоянии, то на самих станциях грязно: все барельефы в пыли, лампочки грязные, половина из которых не светит. Такого быть не должно. Немедленно наводите порядок, составляйте графики уборки. За всем этим я прослежу лично», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, и.о. мэра поручил установить в метро возле каждого пункта сбора коммунальных платежей скамейки.

«Возле этих пунктов стоят очереди из людей преклонного возраста. Им тяжело стоять по полчаса в очередях, но они стоят, потому что нужно платить. Поэтому установите для них лавочки, которые на ночь будут убираться», - сказал Игорь Терехов.

Он отметил, что если к концу недели  порядок на станциях и переходах Харьковского метрополитена не наведут, то сотрудники коммунальных предприятий, которые должны контролировать этот процесс, будут уволены.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, терехов, переход
 
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