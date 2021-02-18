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18.02.2021  12:43   

Украинцев предупредили о повышении цен на билеты в поездах в 2021 году на 18-20%

Стоимость на пассажирские перевозки в поездах Украины ежемесячно будет увеличиваться на 2%. Такую информацию в эфире «Украинского радио» сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

 
По его словам, увеличение цены на проезд обусловлено финансовым планом Укрзализныци. Владислав Криклий подчеркнул, что этот процесс следует называть индексацией.
 
Известно, что подорожание следует ожидать уже весной, а именно с марта-апреля 2021 года. Так, ежемесячно стоимость на билеты будет увеличиваться на 2%. Таким образом к концу года цена на билет увеличится на 18-20%.
 
Как отметил Владислав Криклий, несмотря на то, что цена на билеты будет расти, украинцы смогут покупать их дешевле.
 
Так, если пассажиры будут покупать билеты заранее, то получать на них скидку в 40%, что в результате даже приведет к снижению стоимости на проездные билеты.
 
По словам Владислава Криклия, пассажирам просто стоит приучить себя покупать билеты на поезда заранее.
 
Тэги:  владислав криклий, цена, билеты, укрзализныця, укрзалізниця
 
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