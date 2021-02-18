18.02.2021 12:43

Украинцев предупредили о повышении цен на билеты в поездах в 2021 году на 18-20%

Стоимость на пассажирские перевозки в поездах Украины ежемесячно будет увеличиваться на 2%. Такую информацию в эфире «Украинского радио» сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам , увеличение цены на проезд обусловлено финансовым планом Укрзализныци. Владислав Криклий подчеркнул, что этот процесс следует называть индексацией.

Известно, что подорожание следует ожидать уже весной, а именно с марта-апреля 2021 года. Так, ежемесячно стоимость на билеты будет увеличиваться на 2%. Таким образом к концу года цена на билет увеличится на 18-20%.

Как отметил Владислав Криклий, несмотря на то, что цена на билеты будет расти, украинцы смогут покупать их дешевле.

Так, если пассажиры будут покупать билеты заранее, то получать на них скидку в 40%, что в результате даже приведет к снижению стоимости на проездные билеты.

По словам Владислава Криклия, пассажирам просто стоит приучить себя покупать билеты на поезда заранее.