Более тысячи километров дорог расчистили за сутки под Харьковом (ФОТО)

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.
Для обработки дорог использовано 707 куб. м противогололедных материалов.
«Для уборки снега на дорогах общего пользования местного и государственного значения было привлечено 235 единиц специальной техники (из них 113 единиц - в режиме дежурства) и 157 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора», - сообщили дорожные службы области.
Также дорожники выполняют работы по очистке обочин от талого снега, «карманов» автобусных остановок и обочин мостов от снега. Продолжаются работы по обработке противогололедной смесью дорог, чтобы предотвратить образование гололеда.
По данным синоптиков, на утро 12 февраля местами наблюдались осадки в виде дождя при температуре воздуха 0° С ... -1° С, местами - туман. 13 февраля осадки постепенно прекратятся, но существенно снизится температура воздуха - ночью до -10ºС ... -15ºС, днем до -6ºС ... -12 º.
В Службе автомобильных дорог в Харьковской области предупреждают об ухудшении погодных условий.
«В связи с переходом температуры через 0° С на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем! Автомобилистам рекомендовано быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, не развивать высокую скорость и не мешать специализированной технике работать», - обращаются специалисты дорожных служб к водителям.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
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