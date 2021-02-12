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12.02.2021  10:12   

Более тысячи километров дорог расчистили за сутки под Харьковом (ФОТО)

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.


//kharkivoda.gov.ua

Для обработки дорог использовано 707 куб. м противогололедных материалов.

«Для уборки снега на дорогах общего пользования местного и государственного значения было привлечено 235 единиц специальной техники (из них 113 единиц - в режиме дежурства) и 157 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора», - сообщили дорожные службы области.

Также дорожники выполняют работы по очистке обочин от талого снега, «карманов» автобусных остановок и обочин мостов от снега. Продолжаются работы по обработке противогололедной смесью дорог, чтобы предотвратить образование гололеда.

По данным синоптиков, на утро 12 февраля местами наблюдались осадки в виде дождя при температуре воздуха 0° С ... -1° С, местами - туман. 13 февраля осадки постепенно прекратятся, но существенно снизится температура воздуха - ночью до -10ºС ... -15ºС, днем ​​до -6ºС ... -12 º.

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области предупреждают об ухудшении погодных условий.

«В связи с переходом температуры через 0° С на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем! Автомобилистам рекомендовано быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, не развивать высокую скорость и не мешать специализированной технике работать», - обращаются специалисты дорожных служб к водителям.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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