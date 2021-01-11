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11.01.2021  11:18   

Дороги под Харьковом расчищала сотня машин

В течение суток на дорогах области работал 161 человек с привлечением 123 единиц спецтехники.

Для обработки дорог использовано 433 куб.м противогололедных материалов, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

В течение дня 10 января осадков не наблюдалось. Вечером в западной части области начались осадки в виде слабого снега, которые начали распространяться кое-где по остальной территории области в направлении восточной части. На утро 11 января было облачно, без осадков. Температура воздуха составляла ночью -3 ° С, днем ​​+ 1 ° С.

В течение суток ДТП на автодорогах области не зафиксировано.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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