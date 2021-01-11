Дороги под Харьковом расчищала сотня машин

В течение суток на дорогах области работал 161 человек с привлечением 123 единиц спецтехники.
Для обработки дорог использовано 433 куб.м противогололедных материалов, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.
В течение дня 10 января осадков не наблюдалось. Вечером в западной части области начались осадки в виде слабого снега, которые начали распространяться кое-где по остальной территории области в направлении восточной части. На утро 11 января было облачно, без осадков. Температура воздуха составляла ночью -3 ° С, днем + 1 ° С.
В течение суток ДТП на автодорогах области не зафиксировано.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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