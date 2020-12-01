На трех станциях Алексеевской линии установят турникеты для оплаты проезда банковской картой (ХГС)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в среду, 2 декабря, на станциях метро «Алексеевская», «Победа» и «Ботанический сад».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Алексеевская» и «Победа», а также в вестибюле №1 на станции «Ботанический сад».
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