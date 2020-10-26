Из Коротыча в больницу пустили бесплатный автобус (Песочинский поссовет)

Маршрут проходит через Рай-Еленовку и Надточии.
Социальный бесплатный автобус юудет курсировать с 26 октября по будним дням, сообщили в Песочинском поселковом совете.
Ранее этот автобус ходил из села Рай-Еленовка, но после восстановления дорожного покрытия автомобильной дороги, соединяющей поселки Коротич и Рай-Еленовка, его маршрут продлили.
Автобус будет ходить по маршруту "Кандыбовка - больница" и обратно. Запланировано 8 рейсов в день.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажность:
давление:
ветер: