26.10.2020 09:47

Из Коротыча в больницу пустили бесплатный автобус (Песочинский поссовет)

Маршрут проходит через Рай-Еленовку и Надточии.



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Социальный бесплатный автобус юудет курсировать с 26 октября по будним дням, сообщили в Песочинском поселковом совете.

Ранее этот автобус ходил из села Рай-Еленовка, но после восстановления дорожного покрытия автомобильной дороги, соединяющей поселки Коротич и Рай-Еленовка, его маршрут продлили.

Автобус будет ходить по маршруту "Кандыбовка - больница" и обратно. Запланировано 8 рейсов в день.