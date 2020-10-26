Главная Новости Дороги и транспорт Из Коротыча в больницу пустили бесплатный автобус (Песочинский поссовет)
26.10.2020  09:47   

Из Коротыча в больницу пустили бесплатный автобус (Песочинский поссовет)

Маршрут проходит через Рай-Еленовку и Надточии.


// Facebook

Социальный бесплатный автобус юудет курсировать с 26 октября по будним дням, сообщили в Песочинском поселковом совете.

Ранее этот  автобус ходил из села Рай-Еленовка, но после восстановления дорожного покрытия автомобильной дороги, соединяющей поселки Коротич и Рай-Еленовка, его маршрут продлили.

Автобус будет ходить по маршруту "Кандыбовка - больница" и обратно. Запланировано 8 рейсов в день.

Тэги:  автобус, бесплатный, песочин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Криминал и происшествия ФОТО: Автобус затормозил в киоск на Холодной Горе (Патрульная полиция) 31.08 Криминал и происшествия Нападение на автобус под Харьковом: суд арестовал подозреваемых без права залога (ОБНОВЛЕНО) 14.07 Дороги и транспорт Автобуси №212е і 266е на місяць змінять маршрути
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 