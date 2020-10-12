Харьковский горсовет просит руководство метро изменить график движения из-за ухудшения ситуации с COVID (ОБНОВЛЕНО, Горсовет)

В метро необходимо увеличить количество поездов на линиях и сократить, тем самым, время пребывания пассажиров на платформах.
Первый заместитель городского головы Игорь Терехов сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания дал соответствующее поручение генеральному директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину.
«Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах. Также мы направим обращение в полицию, чтобы они жестко контролировали вход пассажиров в метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы только в масках. В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом, мы ужесточаем противоэпидемические меры на территории города и будем добиваться строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции», - отметил первый вице-мэр.
При этом Игорь Терехов подчеркнул, что останавливать работу метрополитена городская власть не будет.
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