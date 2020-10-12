12.10.2020 15:45

Харьковский горсовет просит руководство метро изменить график движения из-за ухудшения ситуации с COVID (ОБНОВЛЕНО, Горсовет)

В метро необходимо увеличить количество поездов на линиях и сократить, тем самым, время пребывания пассажиров на платформах.



://city.kharkov.ua

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания дал соответствующее поручение генеральному директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину.



«Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах. Также мы направим обращение в полицию, чтобы они жестко контролировали вход пассажиров в метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы только в масках. В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом, мы ужесточаем противоэпидемические меры на территории города и будем добиваться строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции», - отметил первый вице-мэр.



При этом Игорь Терехов подчеркнул, что останавливать работу метрополитена городская власть не будет.