Главная Новости Дороги и транспорт Харьковский горсовет просит руководство метро изменить график движения из-за ухудшения ситуации с COVID (ОБНОВЛЕНО, Горсовет)
12.10.2020  15:45   

Харьковский горсовет просит руководство метро изменить график движения из-за ухудшения ситуации с COVID (ОБНОВЛЕНО, Горсовет)

В метро необходимо увеличить количество поездов на линиях и сократить, тем самым, время пребывания пассажиров на платформах.


://city.kharkov.ua

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания дал соответствующее поручение генеральному директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину.

«Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах. Также мы направим обращение в полицию, чтобы они жестко контролировали вход пассажиров в метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы только в масках. В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом, мы ужесточаем противоэпидемические меры на территории города и будем добиваться строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции», - отметил первый вице-мэр.

При этом Игорь Терехов подчеркнул, что останавливать работу метрополитена городская власть не будет.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, харьков, поезд, движение, ковид, график
 
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