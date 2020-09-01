01.09.2020 11:33

В Украине начнут взвешивать маршрутные такси

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что решением проблемы повсеместного нарушения габаритно-весовых норм на дорогах станет полная автоматизация и устранение человеческого фактора.



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Он отметил, что инспекторы с перегрузкой должны работать только на бэк-офисе.

"На дорогах общего пользования должны быть комплексы, которые взвешивают все эти фуры и маршрутки, в том числе в движении. Когда мы говорим "комплексы ГВК", мы имеем в виду в основном зерновые, но на самом деле проблема также и в маршрутках, когда 20 человек вместо 15-и, и это не меньшая угроза для здоровья", - сказал Криклий.

Министр подчеркнул, что автоматизированные комплексы будут отличать маршрутку от зерновоза.

"Мининфраструктуры до конца года запустит 50 автоматизированных систем взвешивания, что составляет четверть от необходимого количества",- добавил он.