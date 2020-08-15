15.08.2020 11:44

По ул. Шатиловской временно запрещается движение транспорта.

С 15 августа по 21 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Шатиловском на участке от ул. Ляпунова до ул. Бакулина.



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По информации Департамента инфраструктуры, с 15 августа по 21 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Шатиловском на участке от ул. Ляпунова до ул. Бакулина. Объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам.