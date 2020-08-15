По ул. Шатиловской временно запрещается движение транспорта.

С 15 августа по 21 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Шатиловском на участке от ул. Ляпунова до ул. Бакулина.
По информации Департамента инфраструктуры, с 15 августа по 21 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Шатиловском на участке от ул. Ляпунова до ул. Бакулина. Объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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