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15.08.2020  11:44   

По ул. Шатиловской временно запрещается движение транспорта.

С 15 августа по 21 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Шатиловском на участке от ул. Ляпунова до ул. Бакулина.


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По информации Департамента инфраструктуры, с 15 августа по 21 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Шатиловском на участке от ул. Ляпунова до ул. Бакулина. Объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам.

Источник:   1562
 Тэги:  улица, перекрытие, проезд, харьков, ремонт
 
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