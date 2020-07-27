Из-за пассажиров без маски в Дергачах стояла электричка

Полицейские провели профилактическую беседу с гражданами, не придерживались карантинных требований.
26 июля около 10:00 в полицию поступил вызов от машиниста электропоезда сообщением «Казачья Лопань - Харьков» о том, что пассажиры нарушают масочный режим.
На место выезжали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции.
Полицейские провели с гражданами профилактическую беседу о важности соблюдения установленных правил карантина.
Задержка движения электропоезда в городе Дергачи составила около 25 минут.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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