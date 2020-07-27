Главная Новости Дороги и транспорт Из-за пассажиров без маски в Дергачах стояла электричка
27.07.2020  08:46   

Из-за пассажиров без маски в Дергачах стояла электричка

Полицейские провели профилактическую беседу с гражданами, не придерживались карантинных требований.


// Telegram

26 июля около 10:00 в полицию поступил вызов от машиниста электропоезда сообщением «Казачья Лопань - Харьков» о том, что пассажиры нарушают масочный режим.

На место выезжали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции.

Полицейские провели с гражданами профилактическую беседу о важности соблюдения установленных правил карантина.

Задержка движения электропоезда в городе Дергачи составила около 25 минут.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  маска, карантин, коронавирус, харьков, нарушитель, полиция, электричка, качачья лопань
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Криминал и происшествия Драка в метро из-за маски - полиция возбудила уголовное дело 02.07 Медицина Глава Минздрава назвал новую сниженную сумму штрафов за отсутствие маски в общественных местах (ВИДЕО) 01.07 Власть До 5100 грн: Кабмин установил штрафы за неношение масок в общественных местах
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 