27.07.2020 08:46

Из-за пассажиров без маски в Дергачах стояла электричка

Полицейские провели профилактическую беседу с гражданами, не придерживались карантинных требований.



// Telegram

26 июля около 10:00 в полицию поступил вызов от машиниста электропоезда сообщением «Казачья Лопань - Харьков» о том, что пассажиры нарушают масочный режим.



На место выезжали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции.



Полицейские провели с гражданами профилактическую беседу о важности соблюдения установленных правил карантина.



Задержка движения электропоезда в городе Дергачи составила около 25 минут.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.