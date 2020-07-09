Главная Новости Дороги и транспорт На вулиці Плеханівській заборонять рух транспорту
09.07.2020  17:27   

На вулиці Плеханівській заборонять рух транспорту

Рух транспорту по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Польової до проїзду Балашовського, буде заборонений з 22:00 10 липня до завершення робіт.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайного переїзду.

На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься по вул. Польовій, вул. Морозова, пров. Чугуївському, пр. Гагаріна, пр. Московському тощо.

Источник:   ХГС
 Тэги:  плехановская, улица, харьков, ремонт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.05 Криминал и происшествия Драка водителей: опасная езда закончилась конфликтом (ВИДЕО) 16.11 Дороги и транспорт 5-й и 8-й трамваи вернулись на Плехановскую 11.10 Криминал и происшествия ДТП на Плехановской, или Осенний сезон охоты на трамваи продолжается (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 