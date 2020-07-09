09.07.2020 17:27

На вулиці Плеханівській заборонять рух транспорту

Рух транспорту по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Польової до проїзду Балашовського, буде заборонений з 22:00 10 липня до завершення робіт.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайного переїзду.



На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься по вул. Польовій, вул. Морозова, пров. Чугуївському, пр. Гагаріна, пр. Московському тощо.