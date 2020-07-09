На вулиці Плеханівській заборонять рух транспорту

Рух транспорту по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Польової до проїзду Балашовського, буде заборонений з 22:00 10 липня до завершення робіт.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайного переїзду.
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься по вул. Польовій, вул. Морозова, пров. Чугуївському, пр. Гагаріна, пр. Московському тощо.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
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