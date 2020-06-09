09.06.2020 12:02

На вулиці Достоєвського укладають новий асфальт

Бригади дорожніх робітників проводять капітальний ремонт вул. Достоєвського.



://city.kharkov.ua/

Дорога з'єднує Основ'янський і Новобаварський райони, тому має важливе значення в міському русі. Асфальтне покриття на вулиці з часом зіпсувалося, тому було вирішено почати ремонт.



Як повідомив інженер КП «Шляхрембуд» Олександр Свичкарь, першими будуть оновлені найпроблемніші ділянки. Комунальники вже зняли старий асфальт на ділянці протяжністю 500 м. В процесі ремонту буде укладено близько 1 тис. тонн асфальтобетону на проїжджій частині завширшки 16 м.



«Торік наші колеги поклали новий асфальтобетон на ділянці від Карачівського шосе. Ми продовжуємо ремонт і плануємо заасфальтувати ділянку до вулиці Валдайської. Буде якісне асфальтобетонне покриття без ям», - зазначив Олександр Свичкарь.



За його словами, завершити роботи планується в найкоротші терміни, якщо дозволить погода.



Також в планах підприємства на найближчий час - ремонт проїжджої частини бул. Богдана Хмельницького (близько 14 тис. кв. м), вул. Аерофлотської (15 тис. кв. м), вул. Матросова (6,5 тис. кв. м), вул. Проскури (6 тис. кв. м) і пров. Рибасівського (3,5 тис. кв. м).



Олександр Свичкарь зазначив, що рух на дорогах перекриватиметься повністю або частково, і про це водіїв і пішоходів попереджатимуть заздалегідь.