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05.06.2020  16:49   

На вулиці Аерофлотській на два дні забороняється рух транспорту

Рух буде заборонено з 9:00 до 20:00 9 червня і з 9:00 до 17:00 10 червня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Аерофлотській, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Ромашкіна, буде заборонено з 9:00 до 20:00 9 червня і з 9:00 до 17:00 10 червня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Аерофлотської.
 
На цей період автобуси №115е, 119е, 152е і 255е здійснюватимуть об'їзд закритої ділянки наступним чином: пр. Гагаріна - вул. Нестерова - вул. Ромашкіна.
 
Також з 9:00 до 20:00 9 червня і з 9:00 до 17:00 10 червня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Аерофлотській і пр. Гагаріна, на ділянці від розворотного кола «Аеропорт» до вул. Південнопроектної. Тролейбус №5 ходитиме так:
 
- вул. Університетська - вул. Кузнечна/пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - вул. Південнопроектна - вул. Деповська - вул. Валдайська - розворотне коло «Залізнична станція «Основа».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  запрет проезда, аэрофлотская, харьков
 
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