19.05.2020 11:30

Харьковская область — в тройке должников за проезд в пригородных электричках

За 2019 и первый квартал 2020 Укрзализныця не получила от обладминистрации более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников.



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«Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 стали город Киев, не уплативший ни копейки из 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн из 68,7 млн грн общей суммы предоставленных услуг и Харьковская область — долг 60,4 млн грн из общей суммы в 68 млн грн.», — говорится в сообщении.

В частности, за 2019 уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг — 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 ситуация с погашением долгов ухудшилась: компенсировано — 14,6 млн грн (12,8%), долг — 99,1 млн грн.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения. Юрик призвал местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина, добавил Юрик.