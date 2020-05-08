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08.05.2020  18:26   

На Московському проспекті відновлюється рух деяких тролейбусів

Тролейбуси №45 і 46 відновлюють рух по пр. Московському.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано із завершенням реконструкції Московського проспекту, на ділянці від вул. 12 Квітня до вул. Роганської.
 
Так, з 6:00 9 травня рух тролейбусів відновиться по пр. Московському та бул. Сергія Грицевця, на ділянці від вул. 12 Квітня до мікрорайону «Горизонт», вул. Плитковій і вул. Шариковій, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Східне», вул. Роганській, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Роганське».
 
Таким чином, рух тролейбусів буде організований так:
 
№45: вул. 12 Квітня - пр. Московський - вул. Роганська - розворотне коло «Роганське»;
 
№46: м/р «Горизонт» - бул. Грицевця - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - Кінний ринок - вул. Богдана Хмельницького - пр. Московський - пл. Павлівська - вул. Університетська - пл. Конституції (у зворотному напрямку через пров. Плетнівський - вул. Кооперативна).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение возобновлено, троллейбусы, харьков
 
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