08.05.2020 18:26

На Московському проспекті відновлюється рух деяких тролейбусів

Тролейбуси №45 і 46 відновлюють рух по пр. Московському.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано із завершенням реконструкції Московського проспекту, на ділянці від вул. 12 Квітня до вул. Роганської.

Так, з 6:00 9 травня рух тролейбусів відновиться по пр. Московському та бул. Сергія Грицевця, на ділянці від вул. 12 Квітня до мікрорайону «Горизонт», вул. Плитковій і вул. Шариковій, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Східне», вул. Роганській, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Роганське».

Таким чином, рух тролейбусів буде організований так:

№45: вул. 12 Квітня - пр. Московський - вул. Роганська - розворотне коло «Роганське»;

№46: м/р «Горизонт» - бул. Грицевця - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - Кінний ринок - вул. Богдана Хмельницького - пр. Московський - пл. Павлівська - вул. Університетська - пл. Конституції (у зворотному напрямку через пров. Плетнівський - вул. Кооперативна).