04.02.2020 08:52

У Харкові видали близько 370 тисяч пільгових квитків «E-ticket»

369 тис. 764 пільгових електронних квитків було видано в Харкові станом на 1 лютого.



// Facebook

Як повідомляється в інформації про хід впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті, близько 245 тис. персоніфікованих пільгових електронних квитків КП «Харківпас» видало окремим категоріям громадян (пенсіонерам, ветеранам, учасникам війни та ін.), 79 тис. 836 з них видали в січні, і ця робота триває.

Крім того, 1,5 тис. квитків видали у січні працівникам Головного управління Національної поліції в Харківській області, які здійснюють функції охорони громадського порядку. Всього учням установ загальної середньої освіти (пільга надається з 1 вересня по 30 червня) видано 92 тис. 859 квитків, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, - 1016 квитків, медичним і соціальним працівникам - 1 тис. 406 квитків.

Нагадаємо, що система «Електронний квиток» впроваджена у міському наземному електротранспорті з грудня 2017 року. На 451-му рухомому складі встановлено 451 бортовий комп'ютер і змонтовано 1 тис. 419 валідаторів реєстрації проїздів. На зупинках цілодобово працюють 170 терміналів «Е-ticket» для придбання та поповнення квитків для проїзду (разові і електронні). Крім того, у 50 вестибюлях 30 станцій метрополітену підключено 233 валідатора, а також 107 терміналів самообслуговування для продажу і поповнення електронного квитка.