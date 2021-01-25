25.01.2021 17:10

Польша и Кипр снимают ограничения для путешествующих из Украины - самоизоляция не нужна

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зонами. А некоторые страны начали постепенно снимать ограничения для украинских путешественников.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения COVID-19. В "красной" зоне сейчас находятся 68 стран, среди которых Израиль, Чехия, Румыния, Беларусь, США и другие. По возвращении из этих стран необходимо изолироваться на 14 дней или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В "зеленой" зоне оказались Турция, Болгария, Финляндия, Индия, Египет и другие. А уже с 1 марта для украинских путешественников откроется Кипр

Неизменным остается наше обязательство, что с 1 марта 56 стран, будут перемещены из "серой" категории (для которой действует требование самоизоляции) и будут перемещаться только между "зеленой", "оранжевой" и "красной" категориями (для которой самоизоляция НЕ нужна).

Путешествующим из стран, которую отнесут к зеленой зоне, не нужно будет делать тест на коронавирус до пересечения границы. Туристам с оранжевой зоны - нужно будет сделать ПЦР-тест за 72 часа до прилета. Путешествующим из стран красной зоны необходимо будет сделать тест дважды: за 72 часа до прибытия на Кипр да и еще раз ПЦР-тест в аэропорту за счет государства. Туристов, у которых по прибытию обнаружат коронавирус, придется отправиться на самоизоляцию.

Мы будем продолжать заботиться о всех путешествующих, в которых во время путешествия будет обнаружен положительный результат на коронавирус.. В частности, правительство переведет этих лиц в отдельные учреждения, покрывая расходы на проживание, еду, напитки и лекарства.

Смягчила требования для украинцев и Польша. Теперь не нужно проходить самоизоляцию по прибытию, при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Об этом говорится в распоряжении польского правительства. Согласно документу, на границе можно предоставлять все виды тестов, в том числе и экспресс-тесты на антитела к COVID-19.