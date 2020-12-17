Харьковчане – победители литературного конкурса имени Т.Шевченко получили стипендии Президента – ХОГА

Соответствующий указ № 572/2020 подписал Глава государства 16 декабря.
Стипендии сроком на один календарный год получили победители Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко:
– Гусенко Кристина – студентка Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды;
– Емельяненко Елизавета – ученица Государственного профессионально-технического учебного заведения «Харьковское высшее профессиональное училище сферы услуг»;
– Карайченцева Валерия – студентка Харьковского кооперативного торгово-экономического колледжа;
– Курганова Екатерина – студентка Коммунального учреждения «Харьковский профессиональный высший колледж искусств» Харьковского областного совета;
– Скрипкин Михаил – курсант Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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