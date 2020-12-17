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17.12.2020  10:35   

Харьковчане – победители литературного конкурса имени Т.Шевченко получили стипендии Президента – ХОГА

Соответствующий указ № 572/2020 подписал Глава государства 16 декабря.


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Стипендии сроком на один календарный год получили победители Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко:

– Гусенко Кристина – студентка Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды;

– Емельяненко Елизавета – ученица Государственного профессионально-технического учебного заведения «Харьковское высшее профессиональное училище сферы услуг»;

– Карайченцева Валерия – студентка Харьковского кооперативного торгово-экономического колледжа;

– Курганова Екатерина – студентка Коммунального учреждения «Харьковский профессиональный высший колледж искусств» Харьковского областного совета;

– Скрипкин Михаил – курсант Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  литературный конкурс, шевченко, премия, президент, харьков
 
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