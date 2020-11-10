Двум харьковчанам присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украины (Горсовет)

Харьковчане отмечены государственными наградами по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.
Об этом сообщается в Указе Президента Украины №491/2020.
Так, «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство» почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ» присвоено:
- МОРОЗОВУ Дмитрию Петровичу - главному дирижеру Государственного предприятия «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В. Лысенко»;
- ЧЕБОТОВУ Игорю Павловичу – художнику-графику.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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