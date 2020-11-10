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10.11.2020  12:21   

Двум харьковчанам присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украины (Горсовет)

Харьковчане отмечены государственными наградами по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщается в Указе Президента Украины №491/2020.

Так, «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство» почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ» присвоено:

- МОРОЗОВУ Дмитрию Петровичу - главному дирижеру Государственного предприятия «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В. Лысенко»;

- ЧЕБОТОВУ Игорю Павловичу – художнику-графику.

Источник:   ХГС
 Тэги:  звание, морозов, дирижер, хнатоб, харьков
 
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