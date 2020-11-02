02.11.2020 14:44

ВИДЕО: В харьковском зоопарке чествовали героиню национального фольклора (Зоопарк)

Ежегодно 1 ноября отмечают праздник – День лисы.



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Первоначально в Англии этот день был открытием сезона конной охоты местной знати с гончими на лис. По следу лисицы пускали стаю фоксгаундов и, пока собаки с лаем гнались за добычей, за ними с гиканьем неслась кавалькада всадников. Всё это длилось до тех пор, пока лисица не будет загнана или ей повезёт и она сможет окончательно удрать.

Лисица издавна занимала важное место в фольклоре разных народов, в том числе Европы. Сообразительность и лёгкая приспособляемость этого красивого хищника к жизни рядом с человеком, умение "пользоваться плодами" труда селянина вызывает далеко не однозначное отношение к ней со стороны людей. Её красивый и ценимый мех тоже способствовал популярности лисьей охоты, принимавшей частенько характер "спорта". Если рядовое население ограничивалось капканным и ружейным промыслом, то люди с более высоким социальным статусом для развлечения придавали охоте "спортивный" характер. В нашей стране, некогда, это была охота с гончими и борзыми, а в Средней Азии с ловчими беркутами и т.п.

Времена меняются, в странах Европы, в США, Канаде, как и у нас, сильно изменился образ жизни сельского населения. Для интенсивного птицеводства лисица потеряла всякое значение, как вредитель. Её мех давно вышел из моды, поэтому и лисья охота утратила былую популярность. Движение зоозащитников привело к тому, что с 2004 г. по соображениям гуманности в Великобритании травля лисиц гончими была запрещена.

Всё это привело к закономерному росту численности лисиц. В нашей стране это животное всегда было очень обычным и популярным, а в последние десятилетия становится самым обычным обитателем не только пригородов, но и больших многонаселенных городов Украины. Домашняя птица и кролики в частных хозяйствах уже давно утратили своё значение. Сейчас лисиц, в первую очередь, привлекают мусорки и свалки с пищевыми отходами. В отличие от обленившихся бездомных кошек, обильно подкармливаемых добросердечными дамами, они неустанно охотятся на мышей и крыс, ловят голубей и всячески выполняют роль санитара городов и сел. В последние годы они часто стали добывать безнадзорных кошек и особенно котят. Кроме того, лиса может полакомится и на приусадебном участке, поедая разные растения, ягоды, плоды и фрукты.

Часто в СМИ Украины возникают дискуссии по поводу широкого распространения бешенства среди лисиц. В цивилизованных странах эта проблема давно решена. Там пищевые приманки с оральной противорабической вакциной широко разбрасывают. Их поедают не только лисицы, но и другие хищные млекопитающие и ежи. И у нас давно пора задуматься об этом!

Что же мы можем порекомендовать? Лисы привыкли приходить к людям. Они чувствуют себя комфортно, если поблизости нет агрессивных собак. При виде человека здоровая дикая лиса в норме будет сторониться его. Если хищник заражён бешенством или другой болезнью, у него пропадает чувство страха. Поэтому пытаться кормить и гладить лисицу опасно. Заразиться бешенством можно не только при укусе, но и при попадании слюны на кожу, даже если на ней нет ни одной царапины.

Реалии жизни таковы, что на деле мы сами заставляем диких зверей переселяться к нашим домам, подкармливая лис, создавая им комфортные условия и уничтожая их природную среду обитания. Праздник День лисы является очередным поводом ответственно относиться к рыжим хищникам.