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29.10.2020  12:21   

Чиновники упростили вывоз культурных ценностей через таможенные пункты Харьковщины (КМУ)

Правительство вводит механизм «единого окна» для вывоза культурных ценностей.


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28 октября 2020 Кабинет Министров принял разработанный Министерством культуры и информационной политики проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Документ, в частности, вносит изменения в Порядок выдачи свидетельства на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей или отказа в его выдаче, переоформлении, аннулировании, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 № 963.

Теперь, согласно постановлению, такие свидетельства выдавать Государственная служба охраны культурного наследия Украины и вносить их в день выдачи до единого государственного информационного вебпортал "Единое окно для международной торговли" в форме электронных документов, заверенных квалифицированным электронной подписью.

Источник:   КМУ
 Тэги:  таможня, протокол, харьков, задержание, контрабанда
 
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