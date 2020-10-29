Чиновники упростили вывоз культурных ценностей через таможенные пункты Харьковщины (КМУ)

Правительство вводит механизм «единого окна» для вывоза культурных ценностей.
28 октября 2020 Кабинет Министров принял разработанный Министерством культуры и информационной политики проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».
Документ, в частности, вносит изменения в Порядок выдачи свидетельства на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей или отказа в его выдаче, переоформлении, аннулировании, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 № 963.
Теперь, согласно постановлению, такие свидетельства выдавать Государственная служба охраны культурного наследия Украины и вносить их в день выдачи до единого государственного информационного вебпортал "Единое окно для международной торговли" в форме электронных документов, заверенных квалифицированным электронной подписью.
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