09.10.2020 18:51

Открытие урбан парка на бульваре Юрьева и Фестиваль уличных культур перенесены (Харьков спортивный)

Ежегодный Фестиваль уличных культур и открытие нового урбан-парка в парке Юрьева, запланированные на 11 октября 2020 года, переносятся на следующие выходные.



//sportevents.kharkiv.ua

Расписание остается неизменным: с 14:00 до 20:00 молодежь сможет протестировать новые объекты парка.

Организаторы: общественная организация “Street Culture” и Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.

Проект урбан парка разработан командой “Street Culture” совместно с компанией “Unique Build”.

После пилотных мини урбан парков в парке Молодежи и Холодногорском, которые были открыты год назад, разработчики взяли новую планку в качестве покрытий и оборудования, дизайне, технологичности и уникальности локаций.

Урбан парк состоит из 7 локаций:

стрит футбол — панна-корт для игры в панну и корт 3×3 для уличного футбола;

стритбольный корт с качественным мягким покрытием для игры в 3×3;

зона воркаута с уникальными снарядами и мягким покрытием;

уникальная паркур трасса из фанеры с мягким покрытием;

стритовый скейтпарк на бетонной основе с фанерными фигурами;

памп-трек из фанеры;

боулдеринг.

«Качественно новый уровень объектов, продуманность логистики, расположения и визуальная составляющая — это то, что будет выделять урбан парк на бульваре Юрьева на фоне предыдущих. Дизайн, безопасность и атмосфера важны для позитивного восприятия уличных культур. Все это делает уличное движение заметным для города», — говорит Егор Матюхин, сооснователь ГO “Street Culture”.

Урбан парк — новое понятие для Украины. Это новый формат активностей с постоянной цикличностью жизни, место творческого самовыражения, которое совмещает в себе комплекс площадок для занятий урбан культурами, уличным спортом и активным семейным отдыхом. Также это место проведения различных культурно-спортивных ивентов и активного отдыха горожан разного возраста.

Формат мероприятия: перфоманс — джем — баттл — мастер-класс

Расписание мероприятия остается неизменным:

14:00 — официальное открытие урбан парка;

14:00 до 20:00 — турнир по уличному футболу 3×3 «Boss of the street» на споте 3×3;

14:00 до 20:00 — турнир по уличному панна футболу «Boss of the street» на панна споте;

14:00 до 20:00 — фановый Streetball 3×3, трик шот на стритбольном споте;

14:00 до 20:00 — фановый джем трюковых самокатов, скейтбординга, bmx, роллерблейдинга на скейт парке;

14:00 до 20:00 — фановый паркур джем на паркур споте;

14:00 до 20:00 — фановый Street Workout джем на воркаут споте;

17:00 до 20:00 — Breaking баттл и битбокс шоу 1 на 1 (5-11 лет) & 1 на 1 (12-17 лет).

Вход свободный, приглашаются все желающие.

Мероприятие в фейсбуке по ссылке