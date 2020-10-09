09.10.2020 18:51
Открытие урбан парка на бульваре Юрьева и Фестиваль уличных культур перенесены (Харьков спортивный)
Ежегодный Фестиваль уличных культур и открытие нового урбан-парка в парке Юрьева, запланированные на 11 октября 2020 года, переносятся на следующие выходные.
//sportevents.kharkiv.ua
Расписание остается неизменным: с 14:00 до 20:00 молодежь сможет протестировать новые объекты парка.
Организаторы: общественная организация “Street Culture” и Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.
Проект урбан парка разработан командой “Street Culture” совместно с компанией “Unique Build”.
После пилотных мини урбан парков в парке Молодежи и Холодногорском, которые были открыты год назад, разработчики взяли новую планку в качестве покрытий и оборудования, дизайне, технологичности и уникальности локаций.
Урбан парк состоит из 7 локаций:
стрит футбол — панна-корт для игры в панну и корт 3×3 для уличного футбола;
стритбольный корт с качественным мягким покрытием для игры в 3×3;
зона воркаута с уникальными снарядами и мягким покрытием;
уникальная паркур трасса из фанеры с мягким покрытием;
стритовый скейтпарк на бетонной основе с фанерными фигурами;
памп-трек из фанеры;
боулдеринг.
«Качественно новый уровень объектов, продуманность логистики, расположения и визуальная составляющая — это то, что будет выделять урбан парк на бульваре Юрьева на фоне предыдущих. Дизайн, безопасность и атмосфера важны для позитивного восприятия уличных культур. Все это делает уличное движение заметным для города», — говорит Егор Матюхин, сооснователь ГO “Street Culture”.
Урбан парк — новое понятие для Украины. Это новый формат активностей с постоянной цикличностью жизни, место творческого самовыражения, которое совмещает в себе комплекс площадок для занятий урбан культурами, уличным спортом и активным семейным отдыхом. Также это место проведения различных культурно-спортивных ивентов и активного отдыха горожан разного возраста.
Формат мероприятия: перфоманс — джем — баттл — мастер-класс
Расписание мероприятия остается неизменным:
14:00 — официальное открытие урбан парка;
14:00 до 20:00 — турнир по уличному футболу 3×3 «Boss of the street» на споте 3×3;
14:00 до 20:00 — турнир по уличному панна футболу «Boss of the street» на панна споте;
14:00 до 20:00 — фановый Streetball 3×3, трик шот на стритбольном споте;
14:00 до 20:00 — фановый джем трюковых самокатов, скейтбординга, bmx, роллерблейдинга на скейт парке;
14:00 до 20:00 — фановый паркур джем на паркур споте;
14:00 до 20:00 — фановый Street Workout джем на воркаут споте;
17:00 до 20:00 — Breaking баттл и битбокс шоу 1 на 1 (5-11 лет) & 1 на 1 (12-17 лет).
Вход свободный, приглашаются все желающие.
Мероприятие в фейсбуке по ссылке
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Детально ознакомится с урбан парком можно на сайте
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