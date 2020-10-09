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09.10.2020  18:51   

Открытие урбан парка на бульваре Юрьева и Фестиваль уличных культур перенесены (Харьков спортивный)

Ежегодный Фестиваль уличных культур и открытие нового урбан-парка в парке Юрьева, запланированные на 11 октября 2020 года, переносятся на следующие выходные.


//sportevents.kharkiv.ua
Расписание остается неизменным: с 14:00 до 20:00 молодежь сможет протестировать новые объекты парка.
 
Организаторы: общественная организация “Street Culture” и Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.
 
Проект урбан парка разработан командой “Street Culture” совместно с компанией “Unique Build”.
 
После пилотных мини урбан парков в парке Молодежи и Холодногорском, которые были открыты год назад, разработчики взяли новую планку в качестве покрытий и оборудования, дизайне, технологичности и уникальности локаций.
 
Урбан парк состоит из 7 локаций:
 
стрит футбол — панна-корт для игры в панну и корт 3×3 для уличного футбола;
 
стритбольный корт с качественным мягким покрытием для игры в 3×3;
 
зона воркаута с уникальными снарядами и мягким покрытием;
 
уникальная паркур трасса из фанеры с мягким покрытием;
 
стритовый скейтпарк на бетонной основе с фанерными фигурами;
 
памп-трек из фанеры;
 
боулдеринг.
 
«Качественно новый уровень объектов, продуманность логистики, расположения и визуальная составляющая — это то, что будет выделять урбан парк на бульваре Юрьева на фоне предыдущих. Дизайн, безопасность и атмосфера важны для позитивного восприятия уличных культур. Все это делает уличное движение заметным для города», — говорит Егор Матюхин, сооснователь ГO “Street Culture”.
 
Урбан парк — новое понятие для Украины. Это новый формат активностей с постоянной цикличностью жизни, место творческого самовыражения, которое совмещает в себе комплекс площадок для занятий урбан культурами, уличным спортом и активным семейным отдыхом. Также это место проведения различных культурно-спортивных ивентов и активного отдыха горожан разного возраста.
 
Формат мероприятия: перфоманс — джем — баттл — мастер-класс
 
Расписание мероприятия остается неизменным:
 
14:00 — официальное открытие урбан парка;
 
14:00 до 20:00 — турнир по уличному футболу 3×3 «Boss of the street» на споте 3×3;
 
14:00 до 20:00 — турнир по уличному панна футболу «Boss of the street» на панна споте;
 
14:00 до 20:00 — фановый Streetball 3×3, трик шот на стритбольном споте;
 
14:00 до 20:00 — фановый джем трюковых самокатов, скейтбординга, bmx, роллерблейдинга на скейт парке;
 
14:00 до 20:00 — фановый паркур джем на паркур споте;
 
14:00 до 20:00 — фановый Street Workout джем на воркаут споте;
 
17:00 до 20:00 — Breaking баттл и битбокс шоу 1 на 1 (5-11 лет) & 1 на 1 (12-17 лет).
 
Вход свободный, приглашаются все желающие.
 
Мероприятие в фейсбуке по ссылке.
 
Детально ознакомится с урбан парком можно на сайте.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  урбан парк, фестиваль уличных культур, харьков, перенос, 17-18 октября
 
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