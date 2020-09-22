Главная Новости Культура и Туризм Закулистья ХНАТОБа и филармонии покажут на бесплатных экскурсиях (ХГС)
22.09.2020  09:56   

Закулистья ХНАТОБа и филармонии покажут на бесплатных экскурсиях (ХГС)

Акция «Дни европейского наследия», в рамках которой пройдут экскурсии в значимые учреждения культуры, состоится 26 сентября в Харькове.


//kh.vgorode.ua

Тема нынешней программы - «Будничность искусства: тайны закулисья».

Как сообщили организаторы, для экскурсий выбрали выдающиеся художественные учреждения города - Харьковскую филармонию и Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко. У участников мероприятия будет уникальная возможность воочию увидеть скрытое от зрителей закулисье и почувствовать атмосферу театральной жизни артистов.

Участие в мероприятиях бесплатное, но по предварительной регистрации. Экскурсии будут проводиться с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями. Количество участников ограничено.

Расписание экскурсий:

12:00 и 12:30 - Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25); в каждой группе - до 20 человек;

16:00 - Харьковская филармония (ул. Рымарская, 21); в группе - до 50 человек.

Зарегистрироваться на экскурсии можно здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дни европейского наследия, экскурсия, хнатоб, филармония, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Культура и Туризм В Харькове стартовали Дни европейского наследия (ФОТО) 25.09 Культура и Туризм Дни европейского наследия проходят в Харькове 14.09 Культура и Туризм Харьков покажет свои закрытые достопримечательности
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 