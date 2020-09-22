Закулистья ХНАТОБа и филармонии покажут на бесплатных экскурсиях (ХГС)

Акция «Дни европейского наследия», в рамках которой пройдут экскурсии в значимые учреждения культуры, состоится 26 сентября в Харькове.
Тема нынешней программы - «Будничность искусства: тайны закулисья».
Как сообщили организаторы, для экскурсий выбрали выдающиеся художественные учреждения города - Харьковскую филармонию и Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко. У участников мероприятия будет уникальная возможность воочию увидеть скрытое от зрителей закулисье и почувствовать атмосферу театральной жизни артистов.
Участие в мероприятиях бесплатное, но по предварительной регистрации. Экскурсии будут проводиться с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями. Количество участников ограничено.
Расписание экскурсий:
12:00 и 12:30 - Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25); в каждой группе - до 20 человек;
16:00 - Харьковская филармония (ул. Рымарская, 21); в группе - до 50 человек.
Зарегистрироваться на экскурсии можно здесь.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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