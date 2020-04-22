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22.04.2020  16:48   

Театр на диване: сегодня Cхід Operа покажет «Отелло» с приглашенной звездой (ВИДЕО)

Онлайн-трансляция оперы начнется в среду, 22 апреля, в 18:30.


//hatob.com.ua

Трансляция постановки состоится на YouTube-канале Схід Opera.

Партию Дездемоны в спектакле, трансляция которого состоится в эту среду, исполнила Мария Максакова. Партию ревнивого Отелло исполнил заслуженный артист Украины Сергей Гонтовой, партию коварного Яго исполняет заслуженный артист Украины Александр Лапин. Образ Эмилии на сцене воплотила Наталья Матвеева. В качестве Кассио зрители увидели лауреата международного конкурса Романа Гродеева.

Также в спектакле были задействованы Сергей Леденев (Родериго), Сергей Крижненко (Лодовико), Юрий Кудрявцев (Монтано), Константин Улыбин (Герольд).

За дирижерский пульт в этот вечер встал главный дирижер театра Дмитрий Морозов.

Опера «Отелло» продолжает серию онлайн-спектаклей в рамках проекта «Театр на диване». Схід Opera уже провел трансляции балетных и оперных постановок – «Травиата», «Колесо Фортуны», «Мазепа», «Жизель» и другие, – которые будут доступны на YouTube-канале театра до 1 июля.

Источник:   Схід Opera
 Тэги:  хатоб, схід оperа, харьков, отелло, опера, театр на диване, онлайн трансляция, карантин, коронавирус
 
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