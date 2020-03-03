У Шевченківському районі відбувся концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня

Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.

Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.