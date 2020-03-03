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03.03.2020  15:11   

У Шевченківському районі відбувся концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня

Святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню, відбувся 2 березня у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.


//city.kharkov.ua
Під час заходу голова Адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський вручив кращим працівницям установ і підприємств Почесні грамоти виконкому Харківської міської ради та Подяки міського голови.
 
Після закінчення урочистої частини в якості подарунка від Харківського міського голови Геннадія Кернеса перед гостями свята виступив популярний український співак Артур Боссо.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  женский день, концерт, харьков, праздник, чествование
 
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