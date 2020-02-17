17.02.2020 11:51

Харків представили на міжнародній туристичній виставці в Польщі (ФОТО)

Делегація Харківської міської ради взяли участь у щорічній Міжнародній виставці «Tour Salon 2020» у місті Познань (Польща).



://city.kharkov.ua/

У виставці взяли участь близько 100 представників туристичної сфери з Польщі, Португалії, Хорватії, України, Чехії, Італії, Німеччини, Грузії. У церемонії відкриття експозиції взяв участь перший віце-мер Познані Маріуш Вишневський.



Харків був представлений на окремому стенді міст-побратимів разом з Брно (Чехія) і Кутаїсі (Грузія).



Зазначимо, що Міжнародна виставка «Tour Salon 2020» проходила в Польщі з 14 по 16 лютого. Вперше виставка відбулася в 1989 році, тепер проходить щорічно і визнана одним з найбільших заходів в туристичній сфері в Східній Європі. На «Тour Salon» можна ознайомитися з пропозиціями на майбутній туристичний сезон, отримати інформацію про нові туристичні продукти, взяти участь у конкурсах, тренінгах та конференціях.