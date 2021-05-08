08.05.2021 10:59

Полиция напомнила о недопустимости использования запрещенной символики

Статьи закона предусмотрены и административную, и уголовную ответственность.

Правоохранители напомнилии, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает:



- административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения.



- уголовную ответственность - статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.