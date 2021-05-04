Топил печь - а загорелась одежда: мужчина получил ожоги

В Волчанском районе в результате собственной неосторожности 37-летний мужчина получил ожоги.
3 мая медики скорой сообщили в службу спасения, что около 20:50 2 мая в результате пожара пострадал мужчина 1984 года рождения.
Возгорание возникло в жилом доме села Старица на улице Садовой, 211а.
Как выяснилось, на мужчине горела его одежду. Это произошло, когда тот попытался разжечь печь на твердом топливе. Огонь потушили близкие. Они же вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего в ожоговый центр Харькова.
Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.
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