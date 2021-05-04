Главная Новости Криминал и происшествия Топил печь - а загорелась одежда: мужчина получил ожоги
04.05.2021  08:03   

Топил печь - а загорелась одежда: мужчина получил ожоги

В Волчанском районе в результате собственной неосторожности 37-летний мужчина получил ожоги.

3 мая медики скорой сообщили в службу спасения, что около 20:50 2 мая в результате пожара пострадал мужчина 1984 года рождения.

Возгорание возникло в жилом доме села Старица на улице Садовой, 211а.

Как выяснилось, на мужчине горела его одежду. Это произошло, когда тот попытался разжечь печь на твердом топливе. Огонь потушили близкие. Они же вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего в ожоговый центр Харькова.

Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Криминал и происшествия Сварка уничтожила два авто, чудом не спалив соседние боксы (ФОТО, ВИДЕО) 02.05 Криминал и происшествия Масштабный пожар унес жизнь мужчины (ФОТО, Обновлено) 02.05 Криминал и происшествия Чрезвычайный уровень пожарной опасности и усиленный режим
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 