Главная Новости Криминал и происшествия Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в частном доме на Харьковщине
22.04.2021  13:20   

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в частном доме на Харьковщине

Пожар произошел в Шевченковском районе на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 21 апреля в 13:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Шевченковский район, село Старый Чизвик, ул. Мира, 81.

На место пожара отправлись спасатели 54-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей деревянный частный дом горел по всей своей площади в 48 кв.м.



В 14:20 пожар был локализован, в 18:30 ликвидирован. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, короткое замыкание
 
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