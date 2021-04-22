22.04.2021 13:20

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в частном доме на Харьковщине

Пожар произошел в Шевченковском районе на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 21 апреля в 13:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Шевченковский район, село Старый Чизвик, ул. Мира, 81.



На место пожара отправлись спасатели 54-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей деревянный частный дом горел по всей своей площади в 48 кв.м.





В 14:20 пожар был локализован, в 18:30 ликвидирован. Пострадавших нет.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.