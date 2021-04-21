21.04.2021 12:00

Унижал и нецензурно выражался в сторону пожилой матери. Горе-сын получил реальный срок

50-летнего мужчину за совершение домашнего насилия в отношении своей матери получил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что нигде не работающий мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение домашнего насилия к мере наказания, не связанной с лишением свободы, должных выводов для себя не сделал и поведение не изменил. Указанный мужчина продолжал совершать домашнее насилие в отношении своей матери и унижал достоинство летней женщины, нецензурно выражаясь в ее адрес.



Во время судебного разбирательства обвиняемый раскаялся.



В итоге мужчину осудили по ст. 126-1 УК Украины с применением ст.71 УК Украины до 1 года 2 месяца лишения свободы.