Главная Новости Криминал и происшествия Унижал и нецензурно выражался в сторону пожилой матери. Горе-сын получил реальный срок
21.04.2021  12:00   

Унижал и нецензурно выражался в сторону пожилой матери. Горе-сын получил реальный срок

50-летнего мужчину за совершение домашнего насилия в отношении своей матери получил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что нигде не работающий мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение домашнего насилия к мере наказания, не связанной с лишением свободы, должных выводов для себя не сделал и поведение не изменил. Указанный мужчина продолжал совершать домашнее насилие в отношении своей матери и унижал достоинство летней женщины, нецензурно выражаясь в ее адрес.

Во время судебного разбирательства обвиняемый раскаялся.

В итоге мужчину осудили по ст. 126-1 УК Украины с применением ст.71 УК Украины до 1 года 2 месяца лишения свободы.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  насилие, прокуратура
 
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