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19.04.2021  12:43   

Спасатели помогли мужчине, травмировавшемуся мотоблоком (ФОТО)

Мужчина травмировался во время выполнения хозяйственных работ

18 апреля в 16:32 спасателям сообщили, что в селе Вильча Волчанского района в помощи нуждается 39-летний мужчина.

Нога пострадавшего была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.

К месту вызова немедленно выехало дежурное отделение 47-ДПРЧ на аварийно-спасательном автомобиле. C помощью шанцевого инструмента ногу пострадавшего высвободили.

Пострадавшего на карете скорой помощи направили в областную клиническую больницу в Харьков.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, гсчс, харьков
 
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