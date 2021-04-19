Спасатели помогли мужчине, травмировавшемуся мотоблоком (ФОТО)

Мужчина травмировался во время выполнения хозяйственных работ
18 апреля в 16:32 спасателям сообщили, что в селе Вильча Волчанского района в помощи нуждается 39-летний мужчина.
Нога пострадавшего была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.
К месту вызова немедленно выехало дежурное отделение 47-ДПРЧ на аварийно-спасательном автомобиле. C помощью шанцевого инструмента ногу пострадавшего высвободили.
Пострадавшего на карете скорой помощи направили в областную клиническую больницу в Харьков.
Комментариев: 0
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
влажность:
давление:
ветер: