Били битами и расстреляли из травмата: под Харьковом двое напали на мужчину (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские оперативно задержали двух злоумышленников за дерзкое нападение на мужчину.
18 апреля около 7:00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двух мужчин с битами в руках. Установлено, что раньше у него с ними был конфликт.
Убегая от них, потерпевший забежал в кафе-магазина. Нападавшие догнали его, избили битами, а затем один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.
29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.
За считанные часы полицейские задержали злоумышленников. Это 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественный преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи нападающим грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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