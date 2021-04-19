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19.04.2021  08:20   

Били битами и расстреляли из травмата: под Харьковом двое напали на мужчину (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские оперативно задержали двух злоумышленников за дерзкое нападение на мужчину.

18 апреля около 7:00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двух мужчин с битами в руках. Установлено, что раньше у него с ними был конфликт.

Убегая от них, потерпевший забежал в кафе-магазина. Нападавшие догнали его, избили битами,  а затем один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.



29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.

За считанные часы полицейские задержали злоумышленников. Это 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественный преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи нападающим грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нападение, избиение, полиция, харьков
 
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