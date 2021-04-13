13.04.2021 19:35

Унижала и выгоняла из дома ребенка: пьющую горе-мать будут судить

Обвинительный акт направлен в суд.

Кегичевским отделом Красноградской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по фактам систематического совершения домашнего насилия (ст.126-1 УК Украины) матерью в отношении своей несовершеннолетней дочери.

По информации руководителя Красноградской окружной прокуратуры Дмитрия Нестерова установлено, что жительница с. Кегичевка на протяжении года совершала психологическое насилие в отношении своей 16-летней дочери, которое заключалось в словесных образах, грубой оскорбительной нецензурной брани, чем унижало достоинство ребенка выгоняя ее из дома, созданию условий для ухудшения качества ее жизни.

За это время горе-мать судом четыре раза привлечена к административной ответственности за совершение домашнего насилия в виде штрафов в размере от 170 грн до 680 грн.

В суде гражданка свою вину признала, раскаивалась, добровольно платила штрафы, но после употребления алкогольных напитков, снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания.

Справочно: службой по делам детей изучается вопрос о лишении этой горе-матери родительских прав.

Досудебное расследование проводили следователи сектора полицейской деятельности №1 Отделение полиции №1 Красноградского районного отдела полиции за процессуального руководства Красноградской окружной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.