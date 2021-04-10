10.04.2021 09:45

Трое мужчин вымогали 50 000 долларов несуществующего долга у женщины, угрожая убийством родных

ДВБ Нацполиции установила группу лиц, которые угрожая физической расправой, требовали с жительницы Харькова денежные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о группе лиц, которая требовала у 43-летней женщины деньги.

50 000 долларов США харьковчанка должна была "вернуть" как давнюю задолженность. В случае отказа - пригрозили расправой ей и ее родными.

Для убедительности своих угроз во время разговора вымогатели демонстрировали полную осведомленность о близких людях женщины: место их проживания, пути передвижения, род занятий, возраст и прочее.

Боясь за жизнь родных, она отдала 20 000 долларов. Однако ее продолжили запугивать, желая получить всю сумму.

Работники полиции совместно с СБУ установили, что к вымогательству причастны три человека: двое харьковчан - 58-ми и 59-ти лет, а также 35-летний сын одного из них, который сейчас живет в Киеве.

При передача второй части средств всех фигурантов задержали. Совместная спецоперация проводилась одновременно на территории Харькова и Киева при силовой поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и роты полиции особого назначения "ВОСТОК".

Один из злоумышленников попытался скрыться при задержании и осуществить наезд автомобилем на правоохранителей. Однако ему это не удалось.

По месту жительства вымогателей проведения санкционированные обыски. Следователи полиции готовят им вручения подозрения. Кроме того, один из фигурантов отвечать за сопротивление правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей.

На основании ст. 208 УПК Украины мужчин задержали, они помещены в изолятор временного содержания. В случае доказательства вины фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.