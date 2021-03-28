28.03.2021 12:07

Пенсионер отравился угарным газом на пожаре (ФОТО)

Неисправность печного отопления едва не стоила мужчине жизни.

27 марта в 8:04 спасателям сообщили о пожаре в частном доме на ул. Школьной, 24 в селе Ольховый Рог Красноградского района.



Прибыв на место, пожарные определили, что в доме горели домашние вещи на площади 16 кв.м.

В результате пожара образовалось сильное задымление, от которого пострадал 69-летний житель дома. Он самостоятельно вышел наружу, но успел получить отравление угарным газом. Каретой скорой пострадавшего отправили в Красноградскую центральную районную больницу.



Уже в 8:37 спасатели локализовали огонь. Окончательная его ликвидация зафиксирована в 10:21.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.