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28.03.2021  12:07   

Пенсионер отравился угарным газом на пожаре (ФОТО)

Неисправность печного отопления едва не стоила мужчине жизни.

27 марта в 8:04 спасателям сообщили о пожаре в частном доме на ул. Школьной, 24 в селе Ольховый Рог Красноградского района.

Прибыв на место, пожарные определили, что в доме горели домашние вещи на площади 16 кв.м.

В результате пожара образовалось сильное задымление, от которого пострадал 69-летний житель дома. Он самостоятельно вышел наружу, но успел получить отравление угарным газом. Каретой скорой пострадавшего отправили в Красноградскую центральную районную больницу.

Уже в 8:37 спасатели локализовали огонь. Окончательная его ликвидация зафиксирована в 10:21.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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