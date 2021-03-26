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26.03.2021  08:53   

Пожар на Чайковского: сгорели две квартиры (ВИДЕО)

Пожар произошел в ночь на 26 марта.

О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео пожара в местных пабликах.

По их словам, в сталинке на улице Чайковского, 12 горели две квартиры на двух последних этажах.

Были эвакуированы жильцы.

Пожар тушили сотрудники ГСЧС. Сообщается, что в доме оставалась парализованная бабушка, пожарные залезли в квартиру и вывели ее на балкон.

Официальная информация устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
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