Пожар на Чайковского: сгорели две квартиры (ВИДЕО)

Пожар произошел в ночь на 26 марта.
О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео пожара в местных пабликах.
По их словам, в сталинке на улице Чайковского, 12 горели две квартиры на двух последних этажах.
Были эвакуированы жильцы.
Пожар тушили сотрудники ГСЧС. Сообщается, что в доме оставалась парализованная бабушка, пожарные залезли в квартиру и вывели ее на балкон.
Официальная информация устанавливается.
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