26.03.2021 08:53

Пожар на Чайковского: сгорели две квартиры (ВИДЕО)

Пожар произошел в ночь на 26 марта.

О произошедшем сообщили очевидцы, разместив видео пожара в местных пабликах.

По их словам, в сталинке на улице Чайковского, 12 горели две квартиры на двух последних этажах.

Были эвакуированы жильцы.

Пожар тушили сотрудники ГСЧС. Сообщается, что в доме оставалась парализованная бабушка, пожарные залезли в квартиру и вывели ее на балкон.

Официальная информация устанавливается.