Главная Новости Криминал и происшествия В Люботине поймали на краже из дома двух рецидивистов
18.03.2021  15:58   

В Люботине поймали на краже из дома двух рецидивистов

Злоумышленники проникли в дом и завладели телевизором, двумя ноутбуками, двумя мобильными телефонами, бижутерией, деньгами в сумме 400 долларов США, 850 евро и паспортом жены потерпевшего.



Сообщение о преступлении поступило в полицию от 47-летнего жителя города Люботин утром 12 марта.

15 марта, в результате проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались безработные 34 и 35-летние жители города Люботин, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство.

Часть похищенных вещей злоумышленники сдали в ломбард, остальные - выбросили.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, люботин
 
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