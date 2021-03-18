18.03.2021 15:58

В Люботине поймали на краже из дома двух рецидивистов

Злоумышленники проникли в дом и завладели телевизором, двумя ноутбуками, двумя мобильными телефонами, бижутерией, деньгами в сумме 400 долларов США, 850 евро и паспортом жены потерпевшего.





Сообщение о преступлении поступило в полицию от 47-летнего жителя города Люботин утром 12 марта.



15 марта, в результате проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались безработные 34 и 35-летние жители города Люботин, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство.



Часть похищенных вещей злоумышленники сдали в ломбард, остальные - выбросили.





По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.