На парковке Минобороны сгорели пять автомобилей

Пожар произошел вечером 15 марта.
В 21.24 на улице Цементной, 3 в Новобаварском районе произошел пожар на парковке материально-техического обеспечения Минобороны Украины. Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Горели четыре микроавтобуса и легковой автомобиль. Площадь пожара составила 40 кв.м.
Пожар ликвидирован в 22.44.
Причины пожара устанавливаются.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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