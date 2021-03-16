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16.03.2021  10:36   

На парковке Минобороны сгорели пять автомобилей

Пожар произошел вечером 15 марта.

В 21.24 на улице Цементной, 3 в Новобаварском районе произошел пожар на парковке материально-техического обеспечения Минобороны Украины. Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Горели четыре микроавтобуса и легковой автомобиль. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Пожар ликвидирован в 22.44.

Причины пожара устанавливаются.

Тэги:  пожар, харьков
 
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