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15.03.2021  17:09   

Копы задержали мужчину без маски: нетривиальная прогулка по переходу (ВИДЕО)

О происшествии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канл ХС Харьков, полицеские повязали мужчину в метро.

Харьковчанин был без маски. 

 

 

Тэги:  безмасочник, задержание, харьков
 
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