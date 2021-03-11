Главная Новости Криминал и происшествия В смертельном ДТП на Харьковщине погибла 18-летняя курсантка ХНУВД (ФОТО)
11.03.2021  14:26   

В смертельном ДТП на Харьковщине погибла 18-летняя курсантка ХНУВД (ФОТО)

Правоохранители около 02:10 получили сообщение о ДТП между селами Смирновка и Герсевановка Лозовской городской территориальной общины.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля «Opel» превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.



В результате аварии на месте происшествия погиб 24-летний водитель автомобиля, житель пгт. Панютино и 18-летняя пассажирка.

19-летнюю девушку и парня 23 лет, которые сидели на задних пассажирских сиденьях, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщило издание NEWSROOM, погибшей оказалась студентка-первокурсница ХНУВД факультета №1 (досудебное следствие). По словам пресс-секретаря университета Ирины Щербаковой, курсантка хорошо училась, занималась тайским боксом и мечтала стать полицейской.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, курсантка, харьковщина
 
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