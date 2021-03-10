10.03.2021 15:20

В Слободском районе, в одном из домов, срезали и украли 50 метров канализационного трубопровода (ВИДЕО)

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» обеспокоены случаями хищения внутридомовых систем в Слободском районе города.

Об этом сообщил сегодня, 10 марта, начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан. Так, из подвала жилого дома по улице Матросова, 16-а было похищено свыше 50 метров сетей водоотведения, а всего с начала года по району - более 100 погонных метров сетей.

«Сигнал о повреждении водоотведения от жителей дома поступил перед выходными днями. Аварийная бригада оперативно выехала на место и определилась с объемом работ. Сети были раскурочены и вырваны полностью во всем доме, канализационные стоки сливались непосредственно в подвал. Приняли решение проложить временный трубопровод, чтобы не допустить затопления подвального помещения, а жильцы смогли провести комфортно выходные дни. В настоящее время проводим капитальную замену системы водоотведения, вместо чугунных труб прокладываем современные, полиэтиленовые, которые к тому же дешевле и удобнее в эксплуатации», - отметил Валерий Харлан.

По его словам, затраты предприятия на капитальное восстановление системы водоотведения по данному адресу составили около 20 тысяч грн. Кроме того, нарушился график ремонтных работ на внутридомовых сетях, что были запланированы ранее в других домах.

Начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» попросил харьковчан при возникновении подобных инцидентов немедленно обращаться в правоохранительные органы. «Мы не просим, чтобы нам вернули эти средства, но надеемся, избежать подобного впредь», - подчеркнул Валерий Харлан.