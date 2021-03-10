Главная Новости Криминал и происшествия Как на Гоптовке горевшую фуру тушили: подробности от пограничников (ВИДЕО, ФОТО)
10.03.2021  11:53   

Как на Гоптовке горевшую фуру тушили: подробности от пограничников (ВИДЕО, ФОТО)

В пункте пропуска «Гоптовка» локализовано возгорание грузовика.

Вечером 10 марта в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл грузовой автомобиль «Рено» под управлением 60-летнего водителя, гражданина Украины.

Во время погранично-таможенного оформления загорелась кабина автомобиля.

Пограничники сразу прекратили пропускные операции и начали эвакуацию людей и транспорта из пункта пропуска. Также на место происшествия вызвали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, медиков и сотрудников Национальной полиции.

Силами пожарных расчетов ГСЧС пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания водитель получил ожоги лица и рук. Автомобиль получил значительные повреждения.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причины возгорания транспортного средства и проводятся соответствующие следственные действия.

По словам водителя, возгорание транспортного средства произошло вследствие неисправности газового оборудования, которое находилось в кабине грузовика.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Криминал и происшествия Труп 81-летнего пенсионера нашли в сгоревшей летней кухне на Харьковщине 10.03 Криминал и происшествия В частном секторе Харькова тушили пожар (ФОТО) 10.03 Криминал и происшествия На Гоптовке загорелась фура (ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 