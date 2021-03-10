10.03.2021 11:53

Как на Гоптовке горевшую фуру тушили: подробности от пограничников (ВИДЕО, ФОТО)

В пункте пропуска «Гоптовка» локализовано возгорание грузовика.

Вечером 10 марта в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл грузовой автомобиль «Рено» под управлением 60-летнего водителя, гражданина Украины.



Во время погранично-таможенного оформления загорелась кабина автомобиля.



Пограничники сразу прекратили пропускные операции и начали эвакуацию людей и транспорта из пункта пропуска. Также на место происшествия вызвали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, медиков и сотрудников Национальной полиции.



Силами пожарных расчетов ГСЧС пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания водитель получил ожоги лица и рук. Автомобиль получил значительные повреждения.



В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причины возгорания транспортного средства и проводятся соответствующие следственные действия.



По словам водителя, возгорание транспортного средства произошло вследствие неисправности газового оборудования, которое находилось в кабине грузовика.