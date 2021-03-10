Вскрывали дома и автомобили граждан. Правоохранители накрыли членов межрегиональной преступной группировки

Более года преступная группировка специализировалась на автомобильных и квартирных кражах во многих областях Украины.
Об этом стало известно от правоохранителей.
В ходе реализации оперативной информации и проведения ряда санкционированных обысков работниками уголовного розыска, СУ ГУНП в Харьковской области, при поддержке «Корд» и ППОН ГУНП в Харьковской области были задержаны члены организованной, межрегиональной, преступной группы, которая насчитывала 5 человек. Члены данной организованной группы в течение 2020-2021 годов на территории Харьковской и других областей Украины совершали имущественные преступления..
Организатор группировки собрал вокруг себя группу лиц для совершения краж из автомобилей и домовладений. В дальнейшем они распределяли денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества между участниками группы. Ранее главарь был судим за имущественные преступления.
Сейчас решается вопрос об избрании членам ОПГ меры пресечения в виде содержания под стражей, а также проверка на причастность к другим нераскрытым преступлениям совершенных на территории Харьковской области и других областей Украины.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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