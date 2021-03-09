На пешеходном переходе сбили двух девушек. Подробности от патрульных

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух пешеходов в Харькове.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Московскому поступило в полицию 9 марта в 00:30. Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.
Предварительно установлено, что женщина и девушка переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда на них совершил наезд 20-летний водитель автомобиля «Suzuki».
26 и 17-летние травмированные в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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