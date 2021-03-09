Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе сбили двух девушек. Подробности от патрульных
09.03.2021  11:39   

На пешеходном переходе сбили двух девушек. Подробности от патрульных

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух пешеходов в Харькове.



Сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Московскому поступило в полицию 9 марта в 00:30. Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что женщина и девушка переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда на них совершил наезд 20-летний водитель автомобиля «Suzuki».

26 и 17-летние травмированные в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, пешеходы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.03 Криминал и происшествия Подробности смертельного ДТП под Харьковом выясняет полиция 09.03 Криминал и происшествия ДТП с микроавтобусом: одна из пассажирок умерла в реанимации 09.03 Криминал и происшествия Крепкое ДТП за городом: двое погибших (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 