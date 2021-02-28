28.02.2021 10:45

Четыре часа боролись с огнем. В сгоревшем доме обнаружен труп неизвестного человека

Тело неизвестного человека было обнаружено пожарными на пепелище дома.

Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило 28 февраля в 5:12. Горел частный деревянный жилом дом в поселок Казачья Лопань.

К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. На момент их прибытия дом горел на площади 70 кв.м. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело погибшего человека, личность которого устанавливается.

В 6:06 пожар локализован, а в 9:16 полностью ликвидирован. Причина ее возникновения устанавливается.